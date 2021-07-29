И. Шимоните осторожно оценивает возможности делегации Ирака быстро разрешить кризис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский премьер Ингрида Шимоните утверждает, что не стоить особенно рассчитывать на решение проблемы нелегальной миграции из Ирака в связи с визитом делегации этой страны на текущей неделе в Литве.

Она говорит, что больше надежд стоит возлагать на вовлечение структур Европейского союза (ЕС), у которого есть более серьезные рычаги для управления этим кризисом.

«На этой неделе работает миссия иракских ведомств. Мне бы хотелось, чтобы ожидания по этим темам очень адекватно калибровались — это не те вопросы, которые очень быстро и очень просто решаются. Все не так, что прилетевшее должностное лицо Ирака увезет с собой в самолете несколько сотен человек, потому что людей нужно идентифицировать», — сказала И. Шимоните в четверг после встречи с президентом и главами политических партий.

По ее словам, из более чем 3,2 тыс. пересекших границу Литвы с Беларусью мигрантов около двух третей представляются гражданами Ирака.

Как сказала премьер, сейчас с этой делегацией ведется «очень интенсивная работа», а то, что Ирак откликнулся на приглашение Литвы приехать и разобраться в ситуации на местах задержания мигрантов, «следует расценивать как положительный знак».

Как сообщает МИД, находящуюся в Литве делегацию возглавляет директор Европейского департамента МИД Ирака Абдул Карим Тома Мехди Кааб, который в четверг встретился с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

«Министр приветствовал начало работы дипломатическо-консульской миссии, о которой было договорено во время визита в Багдад. Это важный шаг с целью нарушения маршрутов нелегальной миграции через границу», — говорится в посте министерства в социальной сети Twitter.

В последние месяцы Литва сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией. В этом году в Литву уже пытались попасть более 3 тыс. незаконных мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются позиции о том, что выросшие потоки миграции являются акцией, организованной минским режимом против Литвы.