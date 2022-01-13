И. Шимоните: первое ходатайство в Фонд восстановления экономики (RRF) – в июле-сентябре

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Премьер Ингрида Шимоните заявила, что первое ходатайство о выплатах согласно Плану восстановления и повышения устойчивости экономики (RRF) правительство Литвы планирует представить Еврокомиссии в третьем квартале текущего года.

Об этом она сообщила после встречи с председателем Еврогруппы и министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Эффективная реализация RRF на национальном уровне — это один из главных приоритетов нашего правительства, работа идет очень активно, первое ходатайство о выплатах мы планируем подать Еврокомиссии в третьем квартале 2022 года», — заявила премьер.

В этому году Литве из Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF) планируется выделить 339 млн евро, в 2023-2024 годах – свыше 1,168 млрд евро, а в 2025-2026 годах – еще 600,1 млн евро.

Всего Литве планируется выделить дотаций из Фонда на сумму 2,225 млрд евро.

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