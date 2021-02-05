И. Шимоните: план смягчения карантина – в понедельник

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Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в понедельник правительство утвердит план смягчения карантинных условий.

«Я совершенно убеждена в том, что в понедельник мы сможем утвердить такой плат, и далее по этому плану можно будет принимать решения по тому, на каких условиях и с каких дат, какие виды деятельности могут быть возобновлены», – заявила в пятницу на пресс-конференции И. Шимоните.

По ее словам, правительство считает ситуацию с пандемией в стране все еще серьезной, хотя и улучшающейся, по сравнению с той, которая была несколько недель назад.