И. Шимоните поддерживает прямые выборы мэров, призывает найти правовое решение

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После того как Конституционный суд Литвы (КС) пояснил, что нынешний порядок прямых выборов мэров противоречит Конституции, премьер Ингрида Шимоните заявила, что поддерживает порядок выборов мэров и призывает искать возможные правовые решения.

«В принципе сами прямые выборы мэров я поддерживаю, но они не должны были быть определены одним предложением в законе о самоуправлении. Я призываю найти по выборам мэров такое правовое решение, которое бы соответствовало бы Конституции, или было бы в ней закреплено», – отметила премьер в комментарии BNS.

По ее словам, в сейме будет создана специальная рабочая группа, которая «углубится в этот вопрос и предложит решения».

«Поэтому я призываю все политические силы сплотиться и серьезно поработать на общее благо», – сказала руководитель правительства.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев сейм прошлого созыва, преимущественно — консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии «Порядок и справедливость»,

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.