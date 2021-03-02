И. Шимоните: пока говорить о привилегиях «зеленого паспорта» рано

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что рано говорить о применении обсуждаемого на уровне Евросоюза (ЕС) «зеленого паспорта» внутри Литвы, пока не привита значительная часть населения страны.
По ее словам, главным условием такого документа, свидетельствующего о вакцинировании от COVID-19, является то, что вакцинация «должна продвигаться вперед довольно быстрыми темпами», чтобы у человека был «определенное поощрение за его выбор сделать прививку».
Она такде упомянула, что прорыва с вакцинами можно ожидать во втором квартале года, когда поступят большие партии вакцины Pfizer.
Советник президента Симонас Крепшта во вторник сказал, что в первом квартале этого года, до конца марта, Литва в общей сложности должна получить около 600 тыс. доз вакцины от COVID-19, а во втором квартале — еще 3 млн доз вакцины.
По словам И. Шимоните, Европейский совет обсудил вопрос «зеленого паспорта» на прошлой неделе «только на уровне принципов», а детали его технического проведения в жизнь еще не согласованы. Премьер также повторяет, что такой документ скорее может использоваться для поездок между государствами, а возможности послаблений в передвижении внутри страны оценивает с осторожностью.
После состоявшегося на прошлой неделе виртуального саммита ЕС по этому вопросу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что прививочные сертификаты могут быть подготовлены не менее, чем в течение трех месяцев и что эта система должна будет соответствовать стандартам защиты данных.
Это должен быть цифровой или физический документ, подтверждающий, что его обладатель привит, тогда он сможет посещать объекты, связанные с развлечениями, спортом или питанием.
Советник президента сказал, что президент поддержит идею «зеленого паспорта», который действовал бы не только для привитых, но и для переболевших людей.