И. Шимоните пока не планирует заменить Г. Науседу в Совете глав Европы

Формирующая новое правительство Ингрида Шимоните заявила, что в случае назначения на пост премьера не будет стремиться «в ближайшее время» перенять у президента Г. Науседы роль представителя Литвы в Совете глав Европы (СГЕ).
«Мы не обсуждали этот вопрос с президентом, и я не сказала бы, что этот вопрос в настоящее время является самым актуальным и что мы ведем об этом дискуссию», — заявила в интервью BNS в среду И. Шимоните.
По ее словам, в настоящее время на саммитах ЕС внутренняя и внешняя политика часто пересекаются, а у не будет много других обязательство при формировании правительства.
«Было много разных вариантов в истории Литвы, были и эти советы более ясными, чем сейчас, так как один совет весной был очень ясным, а другой осенью, тогда разделение задач могло быть тематически ясным, и, должно быть, каких-то крупных дискуссий не возникало», — сказала И. Шимоните.
«Сейчас по своей работе в комитете по европейским делам я знаю, что бывает такой клубок вопросов — какие-то вопросы геополитические, более связанные с внешней политикой, общей позицией ЕС по отношению к третьим странам, какая-то их часть связана с бюждетом, экономикой. Внутренние советы проходят каждый месяц, или раз в несколько недель. Я бы сказала, что это не такая тема, которую нужно в ближайшее время поднимать или менять, так как и так в правительстве есть чем заняться», — добавила она.
На вопрос, сохранится ли ситуация, когда Литву представляет президент, на все четыре года, она ответила: «Сейчас это так и в ближайшее время я не вижу причины, по которой мы должны что-то срочно менять».
Традиция, что Литву представляет президент введена при Д. Грибаускайте, до этого Литву иногда представлял и премьер.