И. Шимоните пока не планирует заменить Г. Науседу в Совете глав Европы

«Было много разных вариантов в истории Литвы, были и эти советы более ясными, чем сейчас, так как один совет весной был очень ясным, а другой осенью, тогда разделение задач могло быть тематически ясным, и, должно быть, каких-то крупных дискуссий не возникало», — сказала И. Шимоните.

«Сейчас по своей работе в комитете по европейским делам я знаю, что бывает такой клубок вопросов — какие-то вопросы геополитические, более связанные с внешней политикой, общей позицией ЕС по отношению к третьим странам, какая-то их часть связана с бюждетом, экономикой. Внутренние советы проходят каждый месяц, или раз в несколько недель. Я бы сказала, что это не такая тема, которую нужно в ближайшее время поднимать или менять, так как и так в правительстве есть чем заняться», — добавила она.

На вопрос, сохранится ли ситуация, когда Литву представляет президент, на все четыре года, она ответила: «Сейчас это так и в ближайшее время я не вижу причины, по которой мы должны что-то срочно менять».

Традиция, что Литву представляет президент введена при Д. Грибаускайте, до этого Литву иногда представлял и премьер.