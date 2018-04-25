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И. Шимоните: Польша — стратегический партнер и друг, но замечания можно высказывать

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните заявила, что Польша является стратегическим партнером и другом Литвы, однако Литва не должна бояться высказывать ей замечания.

В среду в Вильнюсе провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

На вопрос, говорила ли она с ним о независимости судов, свободе печати и запретах абортов, И. Шимоните ответила: «Мы говорили о многом: и об этих темах, которые актуальны нам на двусторонней основе, и о тех темах, который наиболее актуальны в контексте Евросоюза».

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На вопрос BNS, будет ли новая власть более критичной по отношению к решениям властей Польше, она заявила, что «меряться какими-то степенями или оценками не очень получается».

«Я, может, скажу больше на уровне принципов — мне кажется, что мы на самом деле ценим Польшу как стратегического партнера, нам очень важно по многим причинам — и как из-за общей истории, так и из-за общих интересов, общего понимания угроз, которые существуют в стране. И для нас очень важно, чтобы отношения с Берлином, Брюсселем, Парижем и другими нашими друзьями оставались такими, чтобы влияние и возможность государства оказывать влияние не уменьшалась из-за каких-то споров или разногласий», — сказала И. Шимоните.

«Я бы относилась к этому как к хорошему другу, которому иногда и замечание можно сделать. Также, как мы высказывали замечания Германии по поводу проекта Nord Stream 2, мы никогда не были от него в восторге, но из-за этого наше стратегической партнерство с Германией не пострадало», — заявила кандидат в премьеры.

На вопрос, достаточно ли прежний премьер Саулюс Сквернялис высказывал эти замечания, она сказала, что «не станет этого оценивать» и добавила, что это «дело убеждений человека, и личной позиции».

«Думаю, что тот факт, что отношения были хорошими и много стратегических решений двигались вперед, то, я бы сказала, что это то наследие, которое стоит сохранить, саму динамику в решении общих вопросов», — добавила она.

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