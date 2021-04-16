И. Шимоните посетит центры вакцинации в Вильнюсском районе

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В пятницу литовский премьер-министр Ингрида Шимоните посетит центры вакцинации в Вильнюсском районе и обсудит процесс прививки от COVID-19.

Глава правительства посетит Центр вакцинирования в Неменчине, где встретится с мэром Вильнюсского районного самоуправления Марией Рекст. Из Неменчине она отправится в Швенчёнис, где вместе с главой Швенченского районного самоуправления Римантасом Клипчюсом удаленно встретится с медиками, педагогами, посетит центр вакцинирования. Аналогичная повестка намечена и в Висагинасе со встречей с мэром этого города Эрландасом Галагузом.

По данным Департамента статистики, в Висагинасе привито 10,7% населения, в Швенчёнском районе – 18,6%, в Вильнюсском районе – 12,6%. Средний показатель привитых по Литве – 18,9%.

«Наша цель – привить за эту и следующую недели как можно больше людей пожилого возраста, чтобы можно было быстрее перейти к другим группам вакцинирования», – отметила И. Шимоните в пресс-релизе.

По ее словам, правительство мобилизует все силы для облечения процесса вакцинации в самоуправлениях.