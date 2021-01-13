И. Шимоните : после 31 января часть ограничений останется

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что часть действующих сейчас ограничений в связи с пандемией COVID-19 точно останется и после 31 января.
В среду на пресс-конференции она не конкретизировала, будет ли карантин продлен и на февраль. Она сказала, что общая тенденция по контролю над распространением коронавируса «является позитивной, вопрос лишь в том, достаточно ли интенсивной».
«Первый вызов касается того, что мы должны спуститься с достаточно высокой горы. Второй вызов про то, что одновременно, вокруг, где-то недалеко от Литвы, распространяются мутации, которые могут вновь очень быстро вырастить эту гору», – заявила И. Шимоните после правительственного заседания.
Она привела пример Ирландии, которая достаточно хорошо справилась с ситуацией, отозвала карантин, но с распространением новой мутации этот режим пришлось ввести вновь.
«Больше всего мы бы хотели избежать таких «американских горок», мы бы хотели, чтобы стратегии выхода были контролируемыми, согласовывались со стратегиями тестирования и вакцинации. И уже сегодня я могу сказать, что точно не будет так, что с 31 января ограничения потеряют всякую силу. Какая-то часть из них — возможно. Но какие именно, с какими темпами и этапами, мы еще должны обсудить», – сказала глава правительства.
По ее словам, более подробно смягчение карантинных мер будет обсуждаться на следующей неделе.
В Литве до 31 января действует введенный строгий карантинный режим. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничены передвижение и собрания людей.