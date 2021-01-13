И. Шимоните : после 31 января часть ограничений останется

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что часть действующих сейчас ограничений в связи с пандемией COVID-19 точно останется и после 31 января.

В среду на пресс-конференции она не конкретизировала, будет ли карантин продлен и на февраль. Она сказала, что общая тенденция по контролю над распространением коронавируса «является позитивной, вопрос лишь в том, достаточно ли интенсивной».

«Первый вызов касается того, что мы должны спуститься с достаточно высокой горы. Второй вызов про то, что одновременно, вокруг, где-то недалеко от Литвы, распространяются мутации, которые могут вновь очень быстро вырастить эту гору», – заявила И. Шимоните после правительственного заседания.