И. Шимоните поздравляет мусульман-суннитов по случаю завершения Рамадана

Nuotrauka LRV.lt/ Dianos Varnaitės fotografijoje – viena iš trijų medinių mečečių Lietuvoje, Alytaus rajonas Raižių kaimas

Премьер-министр Литвы поздравила мусульман-суннитов страны, большинство из которых татары, с праздником завершения поста Рамадан — Ураза-Байрам.

«С древних времен в Литве живут и называют своей родиной люди множества национальностей. Литовские мусульмане-сунниты, большинство из которых составляют татары, праздную очень важный для всей общины праздник Ураза-Байрам», – отметила в поздравлении премьер.

«Мы ценим татарскую общину, внесшую значительный вклад в восстановление государственности, истории и культуры Литвы. В этом году мы отмечаем год татарской истории и культуры. Искренне поздравляю всех мусульман-суннитов Литвы с духовным праздником, предоставляющим возможность укрепиться в вере и исповедуемых ценностях», – отметила она.

Ураза-Байрам отмечается в конце месяца священного поста Рамадан, в течение которого верующие не едят и не пьют от восхода до заката.

В Литве в данный момент проживают около 3 тыс. татар. Наиболее многочисленный общины татар находятся в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Панявежисе, в Вильнюсском, Тракайском, Варенском районах.

Первые татары появились в Литве как союзники Великого князя Литовского Гядиминаса в битвах против крестоносцев в 1319 году.

Вторая волна татар, потомками которых считают себя литовские татары, прибыла из Золотой Орды в 1396-1397 годах — тогда в Великом Княжестве Литовском было 40 тыс. татарских воинов, которых поселили в Лидском замке, на территории нынешней Белоруссии.

XVI — XVII веках татары в Литву в основном прибывали из Крымского ханства.