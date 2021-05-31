И. Шимоните: привить двумя дозами 70% населения удастся за лето

«Мы уже сегодня можем сказать, что поставки вакцин заметно ускоряются, а это открывает возможности по сути всем регистрироваться на прививку», — добавила она.

Премьер обещает, что в ближайшее время в Литву поступит еще больше вакцин от COVID-19, чем раньше.

«Конечно, всех за неделю мы не привьем, но теперь уже получаемые каждую неделю количества вакцины будут в полтора раза больше, чем в апреле», — сказала И. Шимоните.

«Я считаю, что в интересах правительства достигнуть как можно более высокого уровня иммунизации. Часть этой иммунизации, к сожалению, приходит через болезнь, так как есть люди, которые заразились, переболели и таким образом получили иммунитет. Таких людей сейчас около 7%, однако мы хотим как можно скорее дополнить эту оставшуюся часть, чтобы у нас было как можно больше привитых людей», — сказала премьер.

Президент Гитанас Науседа ранее говорил, что 70% взрослого населения страны должно быть привито до середины лета.

В стране первой дозой вакцины привито 1 млн 11 тыс. 343 человека, двумя дозами — 574 тыс. 25 человек.