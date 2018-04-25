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И. Шимоните призывает А. Вяригу не сбрасывать ответственность за ситуацию с COVID-19

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните призывает министра здравоохранения Аурелиюса Вяригу не сбрасывать с себя ответственность за контроль ситуации с COVID-19 и слаженно передать работу новому правоцентристскому правительству после его формирования. 

Об этом она заявила порталу 15min.lt, реагируя на публичный призыв министра к его потенциальному преемнику от правоцентристских сил для более детального знакомства с ситуацией. 

«Я несколько более сдержанно оцениваю вчерашнее заявление министра. Мне это кажется такой попыткой сбросить с себя ответственность, хотя мы прекрасно знаем, что еще почти три недели будет работать сейм этого созыва. И это правительство будет не временно выполнять обязанности, а функционировать с полными полномочиями. Далее какое-то время правительство будет временно выполнять обязанности, потому что для формирования нового потребуется одобрение сейма, что может затянуться на несколько недель», – отметила И. Шимоните.

Политик подчеркнула, что до сих пор министерство скупилось на информацию о реальном положении, она надеется, что сейчас удастся получить больше информации.

«Мне кажется, что министр все еще получает зарплату, и его команда все еще получает зарплату и надбавки за то, чтобы выполнять свою работу. Нет сомнений в том, что перенятие дел следует обеспечить как можно более слаженным образом. Но я бы не хотела, чтобы таким образом уже сейчас пытались поделиться ответственностью с теми, кто, следует отметить, все последнее полугодие пытался всеми способами выяснить, каково истинное положение, и что может случиться, если сценарий повториться осенью»,  – сказала она.

На своей странице в социальной сети «Фейсбук» А. Вярига в понедельник призвал консерваторов и либералов «как можно быстрее» определиться по поводу нового министра здравоохранения.  

«Я обещаю, что помогу этому человеку детально ознакомиться с ситуацией, ознакомится с действующими ведомствами, деятельностью штаба, мерами, чтобы с началом работы ему не пришлось нырять, словно в прорубь, и пытаться сориентироваться, теряя драгоценное время», – написал он.

В последние дни в Литве интенсивно растет число новых заражений коронавирусом, показатель заболеваемости на сто тысяч жителей в стране достиг 145.4  случая, – в понедельник было заявлено о 766 новых зараженных, за сутки скончались два человека.

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