И. Шимоните призывает прививаться: от этого будет зависеть будущая ситуация

«Нужно прививаться, это мой основной призыв. Люди старшего возраста услышали призывы прививаться, и показатели, которые у нас есть в возрастной группе от 65 лет, в которой наибольший риск смертельных исходов, уровень иммунизации с учетом вакцинации и если посчитать, что некоторые люди переболели, составляет около 70%, и это хорошо», – сказала И. Шимоните журналистам в среду.

Между тем, более молодые люди, по словам премьера, не спешат прививаться, а от того, сколько людей привьется, по ее словам, «будет зависеть, как долго мы сможем радоваться этому зеленому или менее темному цвету».

За неделю количество вспышек COVID-19 в Литве сократилось почти в половину. Как сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), по сравнению с тенденциями, которые фиксировались в конце мая, в конце июня количество активных очагов сократилось почти на 90%, то есть 386 в мае против 46 в июне.

За несколько последних суток смертей от коронавируса не фиксировалось.

На данный момент в стране хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 53,9% жителей старше 80-ти лет, 68,5% – в возрасте 75-79 лет, 70,7% – в возрасте 70-74 лет и 69,2% – в возрасте 65-69 лет.

Среди 55–64-летних привито хотя бы одной дозой 57,1%, среди 45–54-летних – 50,6%, а среди 35–44-летних – 48,8%. В возрастной группе от 16 лет до 24-х – 39,7% населения. Детей в возрасте от 12 до 15 лет привито 7,2%.