И. Шимоните: проекты , которые объединяют нас с ЕС – исключительной важности

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Проекты, которые соединяют Литву с рынками Евросоюза, являются проектами исключительной важности, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, открывшая в понедельник обновленный Каунасский интермодальный терминал, который сейчас стал частью проекта железнодорожной колеи европейского стандарта Rail Baltica.

«Географическое положение, в котором мы находимся, даже геополитическое, будучи государством Евросоюза, но на его восточном крае, где за нами распространяется не то пространство, которое мы могли бы назвать верховенством права, пространством свобод человека и свободы слова, поэтому для экономических отношений и наших связей мы должны применять определенный коэффициент геополитической поправки», – заявила премьер.

«Проекты, которые объединяют нас как можно более прочно с рынками Евросоюза, с сетями ЕС, несут исключительную важность», – добавила она.

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис сказал, что в ближайшее время здесь будут ходить два поезда в неделю, а к концу года ожидаются по четыре состава в неделю.

«В следующем году, я очень надеюсь, у нас будет и новый маршрут с Северной Италии, откуда грузы также будут прибывать сюда» – заявил он.

Каунасский интермодальный терминал соединен с европейской железнодорожной сетью, которая он стал самой удаленной на восток точкой, до которой по колее европейской ширины могут достигать грузовые поезда.