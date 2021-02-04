И. Шимоните: прошу прощения, что создали ожидания смягчения карантина

Это решение получило противоречивые оценки, поскольку в прошлый понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги.

Этот вопрос не был внесен в повестку заседания после того, как во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости. По мнению И. Шимоните замечания экспертов должны обсуждаться и учитываться.

«Я сожалению, что публичные дискуссии, которых в деятельности правительства бывает много, кем-то были восприняты как принятые решения, которые правительство еще не одобрило. Нисколько не сомневаюсь, что в понедельник удастся договориться по принципиальной схеме смягчения карантина, а открытые вопросы – о торговле непищевыми товарами и этапности начала предоставлении – будут разрешены. Очень важно как можно быстрее вернуть детей в школы, понятно желание вернуться к обычному бизнесу, однако еще важнее не попасть в ловушку эффекта yo-yo», – написала И. Шимоните.

«Будут ли на следующей неделе и сами изменения карантинного постановления? Скорее всего, если договоренная схема смягчения карантина это позволит, а наше движение вниз с пика случаев будет еще более уверенным. Никому не придется ничего «требовать», «выбивать», поскольку я убеждена, что мы просто договоримся о рациональном решении. А сегодня вечером я извиняюсь за ожидания, которые нельзя было создавать. Я думаю, что извиняться за это все равно приятнее, чем за решения, которые следует отзывать», – написала премьер.

По оценкам главы правительства, хотя эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается, ситуация остается шаткой.

По данным Департамента статистики, в среду в Литве показатель заболеваемости COVID-19 за две недели на 100 тыс. жителей составил 414,9.