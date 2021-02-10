И. Шимоните просит воздержаться от не обязательных контактов

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В связи с тем, что с понедельника правительство Литвы смягчит некоторые карантинные правила, премьер-министр Ингрида Шимоните просит жителей страны все же воздерживаться от услуг, посещений мест торговли и контактов, которые не являются необходимыми.

«У меня есть просьба к клиентам, которые планируют посетить поставщиков услуг или места торговли, все же я бы попросила оценить необходимость пользоваться конкретными услугами со следующей недели, или поездки куда-то на следующей неделе, поскольку рекомендации избегать контактов, которые не являются необходимыми, остаются», – заявила в среду на пресс-конференции И. Шимоните.