И. Шимоните просит воздержаться от не обязательных контактов

В связи с тем, что с понедельника правительство Литвы смягчит некоторые карантинные правила, премьер-министр Ингрида Шимоните просит жителей страны все же воздерживаться от услуг, посещений мест торговли и контактов, которые не являются необходимыми.
«У меня есть просьба к клиентам, которые планируют посетить поставщиков услуг или места торговли, все же я бы попросила оценить необходимость пользоваться конкретными услугами со следующей недели, или поездки куда-то на следующей неделе, поскольку рекомендации избегать контактов, которые не являются необходимыми, остаются», – заявила в среду на пресс-конференции И. Шимоните.
«У нас все еще более десяти умирающих каждый день, у нас более тысячи человек в больницах, не считая тех более, чем ста, которые находятся в реанимации, поэтому кто-то не получает необходимых услуг здравоохранения. Мы все еще должны дополнительно стараться, чтобы ситуация улучшилась, чтобы количество случаев сокращалось, чтобы мы быстрее могли вернуться к обычной жизни», – отметила премьер.
И. Шимоните подчеркнула, что лишь соблюдение рекомендаций является «способом избежать третьего карантина, которого правительство всеми силами хочет избежать».
В среду правительство Литвы разрешило со следующего понедельника возобновить работу некоторых непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис утверждает, что послабления карантинного режима приняты для обеспечения условий для деятельности малого и среднего бизнеса, а также в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Правительство также разрешило торговать непищевыми товарами в уличных условиях.
Ограничения на передвижение и скопление людей не меняются.
Парикмахерские, салоны красоты и большинство магазинов промтоваров были закрыты в Литве с 16 декабря.