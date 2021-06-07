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И. Шимоните рада сокращению числа случаев COVID-19, но призывает не терять бдительность

Фото lrv.lt

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рада сокращению числа случаев коронавируса в стране, но призывает население и ведомства не терять бдительность. 

«Я хочу с удовлетворением отметить, что вчера мы мы преодолели предел между темно-красной и средне-красной зоной, а этого не было, пожалуй, полгода, очевидно, последний раз осенью было такое низкое число случаев», – заявила на заседании в понедельник И. Шимоните. 

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«Между тем, на минувшей неделе очень успешно выглядели темпы вакцинации, и даже выходные были успешными, комплименты министерству и самоуправлениям. Если мы сохраним такой темп и далее, то у людей будет больше возможностей, не только паспортов, но и возможностей в ближайшем будущем, лишь очень важно не терять ни бдительность, ни темпы», – отметила премьер.

В понедельник Департамент статистики Литвы сообщил, что за минувшие сутки в стране были выявлены 84 новых случая, от этой инфекции скончались два человека. Это самый низкий показатель выявленных случаев в этом году. 

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 193 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

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