И. Шимоните рада сокращению числа случаев COVID-19, но призывает не терять бдительность

«Между тем, на минувшей неделе очень успешно выглядели темпы вакцинации, и даже выходные были успешными, комплименты министерству и самоуправлениям. Если мы сохраним такой темп и далее, то у людей будет больше возможностей, не только паспортов, но и возможностей в ближайшем будущем, лишь очень важно не терять ни бдительность, ни темпы», – отметила премьер.

В понедельник Департамент статистики Литвы сообщил, что за минувшие сутки в стране были выявлены 84 новых случая, от этой инфекции скончались два человека. Это самый низкий показатель выявленных случаев в этом году.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 193 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.