И. Шимоните: рост госдолга уже стал проблемой

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Кандидат на пост премьера Ингрида Шимоните заявила, что рост государственного долга уже стал проблемой.

Она сообщила, что, если ничего не предпринимать, то предел в 60% от ВВП будет скоро преодолен, поэтому вернуть его на благоприятный уровень будет не так просто.

„Мы можем только поблагодарить еврозону за то, что стоимость этого долга сегодня выгодна для нас“, – добавила она.