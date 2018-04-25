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И. Шимоните: рост госдолга уже стал проблемой

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Кандидат на пост премьера Ингрида Шимоните заявила, что рост государственного долга уже стал проблемой.

Она сообщила, что, если ничего не предпринимать, то предел в 60% от ВВП будет скоро преодолен, поэтому вернуть его на благоприятный уровень будет не так просто.

„Мы можем только поблагодарить еврозону за то, что стоимость этого долга сегодня выгодна для нас“, – добавила она.

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По мнению И. Шимоните, долг за 2020-2021 годы, когда ущерб экономике несравнимо ниже, вырос почти также, как и во время кризиса 2009-2010 годов, когда экономика снизилась на пятую часть.

В конце 2019 года госдолг равнялся 35,9% от ВВП, однако во время коронавирусного кризиса в конце года он приблизится к 48%, а превысить 50% он должен в 2021 году.

В конце 2008 года госдолг составил 14.6% от ВВП, однако за два года вырос до 36,3% от ВВП.

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