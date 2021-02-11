И. Шимоните считает, что ее участие в саммитах ЕС по некоторым вопросам более практично

Она подчеркнула, что на совете руководителей ЕС рассматриваются и вопросы, которые по сформировавшейся традиции и Конституции являются прерогативной президента, есть такие, которые президент решает вместе с правительством, но есть и решения чисто правительственного уровня.

«У меня нет прерогативы менять ситуацию или требовать ее изменить, я думаю, что всегда следует работать так, как это лучше для Литвы», – подчеркнула она.

Идею представительства Литвы на саммитах ЕС премьером, а не президентом, в последние недели публично вынесли на обсуждение представители правящих консерваторов. Они считают, что в период пандемии на саммитах ЕС доминируют вопросы, входящие в компетенцию правительства.

Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите считает, что предложения некоторых членов фракции консерваторов в сейме о делегировании на саммиты ЕС не президента, а премьера, являются необоснованными ни конституционно, ни с учетом сложившейся практики.

Она отметила, что этот вопрос начали поднимать искусственно после парламентских выборов, чтобы добиться целей внутренней политики, а нынешний порядок «действует хорошо и мог бы продолжать действовать».