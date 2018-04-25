И. Шимоните сдаст тест из-за контактов с с заболевшей коронавирусом В. Чмилите-Нильсен

«Мои коллеги по фракции получили отрицательные результаты тестов, а я пополняю ряды заболевших. Как всю неделю, так и сегодня, я не чувствую никаких симтомов», — написала в фейсбуке глава сейма.

В последнее время в сейме шли дискуссии о работе парламента, когда заседания сейма продолжались несмотря на то, что заразились несколько членов парламента.

Глава Либерального движения В. Чмилите-Нельсен заявила, что понимает дискуссии о ее работе, но утверждает, что выполняла все рекомендации.

«Я знаю, что будет много разных мнений о моей работе на этой неделе. Я вела себя так, как рекомендовала канцелярия сейма — на всех встречах была в маске, соблюдала дистанцию, избегала рукопожатий. Максимально соблюдала меры предосторожности. Работала, так как прекрасно видим, какая ситуация сегодня в парламенте. Еще очень много нерешенных вопросов», — заявила она.

В четверг в сейме президент Гитанас Науседа представлял кандидатуру И. Шимоните на пост премьера.

Подтвердился коронавирус у министра обороны Раймундаса Кароблиса, он не ощущает симптомов, сообщила в четверг BNS пресс-секретарь министра.

«После диагностирования коронавируса министру Р. Кароблису он ушел на самоизоляцию и ожидает дальнейших указаний врачей. В изоляции и его ближайшее окружение. Министр чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса не ощущает», — сообщила BNS советник министра Вита Раманаускайте.

Коронавируслм в Литве заразились более 40 тыс. человек, умер 341 человек.