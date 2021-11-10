И. Шимоните: ситуация на границе говорит о том, что минскому режиму больно от санкций

Ситуация на литовско-польской границе показывает, что белорусский режим страдает из-за уже принятых санкций, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Так она ответила на вопрос о том, санкции Евросоюза помогут изменить поведение минского режима.

«Я считаю, что всегда больше всего меняют поведение те санкции, которые делают больно. Я думаю, что таких болезненных санкций уже принято много, потому что то, что происходит сейчас, является реакцией на санкции», — сказала глава правительства журналистам на пограничной заставе в Капчяместисе в среду.

По ее словам, режимы обычно отрицают влияние санкций.

«Хотя эти режимы обычно любят говорить, что санкции не причиняют им вреда и ничего не меняют, если вы оцените то, что говорят пропагандисты этих же режимов, из этих речей очень ясно, что это давление с целью отмены санкций, а значить уже принятые санкции достаточно больно подрывают через экономику, а еще не вступили в силу санкции США, они начнут действовать в начале декабря», — сказала И. Шимоните.

«В данном конкретном случае санкции против субъектов и лиц, участвующих и организующих этот поток мигрантов, в частности в Беларусь, — безусловно, очень важный шаг, но я не думаю, что он последний», — добавила она.

В настоящее время ЕС рассматривает новые санкции в отношении Беларуси с целью оказания давления на режим Александра Лукашенко, обвиняемого в организации нелегальной миграции в соседние страны ЕС.

Новый виток напряженности отмечается с понедельника, когда несколько тысяч мигрантов прибыли на белорусскую границу с Польшей. Власти Литвы опасаются, что аналогичная ситуация может повториться на у литовских границ.