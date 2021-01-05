default image
ЮНИСЕФ: в 2021 году родятся около 140 млн детей
default image
И. Шимоните: смягчение карантина возможно только при улучшении динамики
default image
На этой неделе будут составлены списки призывников на 2021 год
default image
Привить всех медиков от COVID-19 предполагается в течение января – А. Дулькис
default image
Арабские страны подписали соглашение об отмене блокады Катара
default image
Суд продлил интенсивный надзор за А. Палецкисом еще на три месяца
default image
Россия готова к электронной визе, но въехать по ней пока нельзя
default image
А. Дулькис: в ЕС нет государств, довольных поставками вакцины от COVID-19
default image
ООН обратилась к Ирану с призывом соблюдать условия ядерной сделки
default image
Эксперты предлагают 4 сценария, при которых возможны смягчения карантина
default image
Подготовлен список очередности вакцинации всех групп населения
default image
США разместили в Румынии ударные беспилотники
default image
В Литве не установлено серьезных побочных реакций на вакцину от COVID-19
default image
Названы страны-лидеры по COVID-вакцинации
default image
Дистанционное заседание сейма могло бы состояться на следующей неделе – спикер
default image
В Британии объявили третий национальный локдаун
default image
Г. Науседа: санкции в отношении Беларуси не должны ухудшить положение граждан Литвы
default image
Суд продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже А. Палецкиса
default image
В Польше учителей перед допуском на очные занятия проверят на коронавирус
default image
Прирост новых случаев COVID-19 за сутки составил 1510, скончались 27 человек
default image
Вакцинация в ФРГ вызывает критику
default image
Г. Науседа и А. Дулькис обсудят стратегию и приоритеты вакцинации
default image
Европейцы купили миллион электромобилей
default image
В крупных торговых сетях не осталось живой рыбы
default image
В Германии предложили продлить закрытие школ и детсадов
default image
Прививать пациентов больниц по уходу и домов опеки начнут на следующей неделе
default image
Европа закупила рекордно мало газа
default image
Полиция не будет заранее сообщать пункты контроля, ужесточит проверки
default image
Британия разрешит смешивать COVID-вакцины
default image
Пополнился состав команды премьера И. Шимоните
default image
Чешская полиция и горнолыжники соревнуются в оригинальности обхода законов
default image
Перепись населения и жилья в Литве будет проводиться по госданным
default image
Испания вновь стала главными воротами в ЕС для нелегальной миграции
default image
В Литву поступила третья партия вакцины от коронавируса
default image
В 2021 году Ангела Меркель покинет свой пост
default image
Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением вируса стабилизируется
default image
Джонсон отреагировал на возможность референдума в Шотландии
default image
В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 779 гражданам Беларуси
default image
За год население Вильнюса увеличилось ещё на 10 тысяч
default image
Председательство в Совете ЕС перешло к Португалии
TOP,Новости,Политика

И. Шимоните: смягчение карантина возможно только при улучшении динамики

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Послабления  карантинного режима будут обусловлены не только статистикой новых случаев COVID-19, но и всей динамикой ситуации, утверждает премьер-министр Ингрида Шимоните.  

«Более важна динамика, чем само количество случаев», – сказала во вторник журналистам глава правительства в сейме.

По ее словам, Кабмин 17 января планирует вернуться к рассмотрению карантинных условий, поскольку тогда будет ясна полная статистика распространения коронавируса за рабочие недели.

«Сейчас практически не было нормальных рабочих недель с момента введения более строгого карантина, поэтому пока преждевременно говорить об этих тенденциях», – сказала И. Шимоните.

«Есть и праздничные дни, которых было достаточно много, эффект в том, что это означает и меньше тестов, поэтому меньше случаев, и естественно, словно снизилась динамика», – пояснила она.

Премьер сказала, что решения о пересмотре карантинных условий будет определено комплексом различных мер. 

«Вероятно, мы должны увидеть несколько вещей  – что у нас уже нет искаженных данных в графе, и что действительно не один-два дня, а сопоставлять периоды, брать этот скользящий показатель за семь дней, поскольку тогда мы действительно увидим, что тенденция сокращения случаев есть. Пока мы точно не можем говорить ни о какой тенденции сокращения случаев», – отметила И. Шимоните.

«Требуются две полных недели, динамика которых уже позволит считать, что мы прошли пик. Тогда можно будет рассматривать изменения и темпы их введения, с какого момента можно будет применять более широко средства для тестирования, как далеко мы продвинемся с вакцинацией», – сказала она.

По словам главы правительства, не хочется, чтобы после смягчения карантинных условий их вновь пришлось бы делать более строгими. 

«Чего бы не хотелось, так не хотелось бы опыта, который мы видим у нескольких государств, когда, невзирая на то, что были строгие карантины, вводятся смягчения правил, и сейчас мы вновь видим, что государства возвращаются к строгим карантинам, поскольку эпидемиологическая ситуация неудовлетворительна. Но такое расслабление в короткие сроки отзывается неприятной статистикой», – сказала И. Шимоните.

Она не рассматривает возможности прививки от COVID-19, пока не будут привиты все медработники.

«Сейчас действительно приоритет — это обеспечение защиты тех людей, которые находятся на линии фронта», – подчеркнула премьер.

По ее словам, если нужно будет побудить общественность прививаться, то предварительно есть договоренность с бывшими премьерами, что и они тоже могли бы способствовать личным примером. 

Веденный в начале ноября карантинный режим в Литве был ужесточен в середине декабря, его действие продлено до 31 января. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, собрания запрещены как на дому, так и в публичных местах. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.