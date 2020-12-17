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Новости,Общество

И. Шимоните: соблюдая правила уровень 500–700 новых случаев будет в конце января

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Если население будет соблюдать установленные ограничения, то суточное количество новых случаев коронавируса к концу января снизится до 500–700, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните. 

В противном случае, «если люди решат, что праздник важнее здоровья и жизни близких», в январе вновь отбросит назад, сказал в четверг на заседании сейма И. Шимоните. 

«Если карантинные ограничения будут более-менее соблюдаться и более-менее всеми, то мы можем надеяться, что количество новых заражений в конце января снизится до  500–700, то есть тогда, когда намечено завершение карантина», – сказала И. Шимоните. 

В последнее время в стране за сутки устанавливается более 3 тыс. новых случаев коронавируса. 

«Если во время праздников не будут соблюдать рекомендации, люди решат, что праздник важнее чем здоровье и жизнь близких, к сожалению, в январе у нас будет новый рецидив, и в таком случае нам придется ждать еще один месяц», – отметила премьер.

Глава правительства также акцентировала серьезность ситуации, поскольку тестирование уже не отражает реальной ситуации, лаборатории слишком перегружены. 

«Количество положительных случаев просто слишком велико, чтобы оно нам о чем-то сказала. Половина людей с симптомами проходят тесты, как имеющие  COVID-19, еще можно практически предположить, что человек с симптомами простуды, может быть заражен, и все это означает, что риск заражения есть везде и единственным существенным решением, которое позволит получить контроль над ситуацией, является как можно меньшее передвижения и как можно меньше контактов», – сказала И. Шимоните.

Литва в данный момент является одной из наиболее затронутых коронавирусом государств в Европе и мире.   

В среду в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей. 

Более строгие карантинные правила введены до 31 января. 

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