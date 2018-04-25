И. Шимоните согласилась возглавить список СО — ЛХД на выборах в сейм

Фото BFL/Гядмантаса Крописа

Член литовского сейма Ингрида Шимоните согласилась возглавить список партии консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) на выборах в сейм.

Это подтвердил BNS во вторник председатель партии Габриэлюс Ландсбергис.

«Я рад, что И. Шимоните приняла приглашение — это решение важный посыл для общества. Её опыт, компетентность и демонстрируемые высочайшие стандарты прозрачности и этики являются большой ценностью для государства», — сказал глава партии.

По его словам, «в периоды кризисов, популизма и апатии нам нужны политики, которые своими компетентностью, внятным говорением и, главное, твёрдым ценностным стержнем помогли бы вернуть доверие к государству».