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И. Шимоните: тестирование на коронавирус не отражает реальной ситуации

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что тестирование на коронавирус не отражает реальной ситуации – количество болеющих может быть значительно больше.

«Сейчас риск в том, что цифры так высоки, и так пугающи – у нас есть десятки тысяч болеющих людей, которых мы можем предугадать», – сказала в четверг в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг. 

Она утверждает, что об этом свидетельствует большое число положительных тестов, от выполняемого ежедневного количества анализов на коронавирус. 

«Такие объемы тестирования, которые у нас есть сейчас, и результаты тестирования – до 20% тестов являются положительными, позволяют констатировать, что тестирование уже не отражает реального положения»,   – сказала премьер.

«Просто мы не знаем, сколько реально людей, которые болеют», – добавила она.

Премьер выразила надежду на то, что общественность будет соблюдать карантинные требования, в противном случае в январе можно ожидать еще одну волну COVID-19.

«Если люди в основном будут соблюдать карантинные ограничения, то в конце января мы сможем ожидать новые случае в количестве 500-700, и это было бы большим облегчением и для нашей системы здравоохранения», – сказала она.

«Если на Рождество люди решат думать, как обойти эти ограничения, а очевидно, что каждому по полицейскому не приставишь, это означает, что у нас будет еще одна достаточно значительная волна в январе, и тогда уже в системе здравоохранения будет очень большое напряжение», – сказала глава правительства.

Литва в данный момент является одной из наиболее затронутых коронавирусом государств в Европе и мире.   

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