И. Шимоните: в следующем году доходы жителей будут расти, госдолг будет стабилизирован

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Подготовленный правительством бюджет на 2022 год обеспечивает рост доходов работников государственного сектора и пенсионеров и тем самым стабилизирует рост государственного долга, утверждает литовский премьер.

Ингрида Шимоните отклоняет критику оппозиции относительно недостаточного финансирования некоторых областей, а также подчеркивает, что уже в следующем году правительство внесет предложения, направленные на повышение доходов государства.

«В этом бюджете, хотя он дефицитный и это некоторая проблема, у нас получается согласовать несколько очень важных целей. С одной стороны, есть возможности довольно значительно индексировать те доходы, которые зависят от бюджета, будь то пенсии или доходы, которые получают работающие в бюджетном секторе люди», – сказала в четверг журналистам И. Шимоните.

«С другой стороны, мы одновременно стабилизируем рост долга и проводим в жизнь несколько важных документов, таких, как национальное соглашение (о повышении финансирования образования и науки – BNS)», – добавила она.

И. Шимоните подчеркнула, что планирующийся дефицит сектора власти в размере 3% находится у верхней границы маастрихтских критериев.

«Памятуя о том, что в 2023 году оговорки Пакта стабильности и роста будут отменены, во всяком случае есть такой вполне четкий сигнал, конечно, если не будет каких-то непредвиденных обстоятельств, (…) значит, всем государствам-членам придется вернуться к среднесрочным целям бюджета и стремиться к сбалансированным государственным финансам», – объяснила И. Шимоните.

Доходы госбюджета в 2022 году должны увеличиться на 11,4% до 13,86 млрд евро, а расходы – сократиться на 0,8% до 16,481 млрд евро. Как утверждает Министерство финансов, если исключить ассигнования, предусмотренные на ликвидацию последствий пандемии COVID-19, то запланированные на следующий год расходы бюджета увеличиваются на 8,3% (1,239 млрд евро).

Доходы Фонда социального страхования (Sodra) в следующем году должны увеличиться на 9,5% до 5,837 млрд евро, расходы – на 8,8% до 5,534 млрд евро. В Фонд обязательного страхования здоровья намечается собрать 2,79 млрд евро или на 7,9% больше, чем в этом году, а его расходы возрастут на 12,1% (300,7 млн евро) тоже до 2,79 млрд евро.

Планирующиеся доходы самоуправлений в следующем году должны возрасти на 13,7% до 4,268 млрд евро, а расходы – увеличиться на 13,5% до 4,312 млрд евро.