И. Шимоните: вероятно, заграждения с Беларусью построим в срок и уложимся в бюджет

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положительно оценивает строительство заграждений на границе с Беларусью, так как, как кажется, проект будут реализован в срок и на выделенные средства.
«Пока у меня нет оснований оценивать строительство как-либо, кроме как хорошо, потому что информация, которая есть показывает: а) получится построить в срок, б) получится уложиться в бюджет», — заявила в четверг И. Шимоните.
В среду возглавляемая премьером Комиссия по надзору за проектом оценила работы первого этапа.
«Мне кажется, что для такого крупного проекта лучшими показателями успешности является выполнение в срок и на выделенные средства. Первая стадия началась, та часть, которую реализует Epso-G, т. е. Tetas. Кажется, на этой неделе, будут объявлены госзакупки для второй части, где будет больше подрядчиков», — сообщила премьер.
Она отметила, что проходили консультации по поводу проекта, заинтересованность выразило много компаний. Премьер считает, что это хороший знак, это показывает достаточный уровень конкуренции, что позволяет ожидать конкурентные цены, также пока нет сомнений в том, что проект будет выполнен в срок и уложится в запланированный бюджет.
Контролируемое энергетической группой Epso-G строительное предприятие Tetas начало работы по созданию заграждения протяженностью 111 километров на границе с Беларусью.
Компания Epso-G на этой неделе также намерена объявить конкурс подрядчика на второй этап строительства заграждения. Ожидается, что его победитель начнет работы на участке протяженностью примерно 400 километров в конце этого года и завершит их до сентября следующего года.
На строительство заграждения протяженностью 508 км правительство намечает выделить до 152 млн евро.