И. Шимоните: вероятно, заграждения с Беларусью построим в срок и уложимся в бюджет

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положительно оценивает строительство заграждений на границе с Беларусью, так как, как кажется, проект будут реализован в срок и на выделенные средства.

«Пока у меня нет оснований оценивать строительство как-либо, кроме как хорошо, потому что информация, которая есть показывает: а) получится построить в срок, б) получится уложиться в бюджет», — заявила в четверг И. Шимоните.

В среду возглавляемая премьером Комиссия по надзору за проектом оценила работы первого этапа.