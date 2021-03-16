И. Шимоните заявила, что не сомневается в продлении карантина

Она заявила, что в некоторых самоуправлениях ситуация значительно лучше, там, возможно, Пасха может быть более мягкой по ограничениям, однако на сегодняшний день конкретные обещания были бы безответственными.

Премьер-министр утверждала, что ограничения на передвижение, введенные в Литве, позволили приостановить распространение опасного британского штамма коронавируса.

Она отметила, что меры Клайпеды и Неринги, которые активно критикуют ограничения на передвижение между самоуправлениями, могут проводить интенсивное тестирование и выйти из так называемой темно-красной зоны.

Темно-красным цветом отмечены те самоуправления, где за 14 дней на 100 тыс. жителей зарегистрировано 300-500 случаев заражения коронавирусом.

„Клайпедское и Нерингское самоуправления – это те два самоуправления, где вероятность выйти из темно-красной зоны не такая уж и низкая. При широком тестировании, что могут делать самоуправления, им даны такие полномочия, некоторые это интенсивно делают. Думаю, существует вероятность, что этим самоуправлениям не будут нужны ограничения на передвижения“, – отметила И. Шимоните.

„Однако ситуация в Восточной Литве и вокруг Мариямполе не выглядит такой благополучной, как в Западной Литве. Думаю, введенные здесь ограничения на передвижение позволят остальной части Литвы избежать более широкого распространения нового штамма и возвращения в темно-красную зону “, – добавила премьер.

Второй карантин в Литве был введен 7 ноября прошлого года.