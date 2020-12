I. Šimonytė sugriežtinus karantiną tikisi žmonių sąmoningumo

„Taip pat kaip nevaikštome per gatvę per raudoną šviesą dėl to, kad tai yra draudžiama Kelių eismo taisyklių – kažkas vaikšto, žinoma, bet didžioji dalis mūsų nevaikšto net jeigu šalia nėra policijos pareigūno. Tai manau, kad taip reikėtų į tuos apribojimus ir žiūrėti“, – sakė I. Šimonytė.

Vyriausybė sekmadienį nusprendė pratęsti ir sugriežtinti karantiną. Nuo trečiadienio bus uždaryta dauguma parduotuvių, išskyrus maisto prekių ir vaistines, apribojamas žmonių išvykimas iš namų be svarbios priežasties.

Vienų namų gyventojams arba ne daugiau kaip dviem žmonėms bus leidžiama išvykti pasivaikščioti atvirose vietovėse savivaldybės ribose, nesusitinkant su kitais žmonėmis.

Karantinas Lietuvoje galioja iki sausio 31 dienos.