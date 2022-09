I. Šimonytė: turi būti svarstomas europinis sprendimas dėl elektros kainų

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad turi būti svarstomi bendri Europos Sąjungos (ES) sprendimai dėl energetikos kainų suvaldymo. Pasak Vyriausybės vadovės, kai kurios šalys jau apmokestino papildomą pelną, gaunamą smarkiai išaugus nuo brangių dujų priklausomoms elektros kainoms, tačiau Lietuvos problema yra per maža elektros gamyba, todėl šalies vartotojus itin veikia aukštos kainos.

„Šiuo metu elektros kaina formuojama pagal brangiausią nešėją – šiuo atveju pagal dujas ir tai turi tiesioginės įtakos elektros kainoms ir tuo pačiu kažkur susidaro dėl to pelnai, kurie susidaro ne dėl efektyvumo laimėjimų, o dėl to, kad taip susiklostė situacija turint pigią gamybos savikainą. Lietuvai turbūt šitas klausimas mažai aktualus, nes Lietuvos problema yra visai kita, mes tiesiog turime per mažai generacijos ir todėl mus labai šitas kainų poveikis veikia“, – spaudos konferencijoje po susitikimo su Liuksemburgo premjeru pirmadienį Vilniuje sakė I. Šimonytė.