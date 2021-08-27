И у толерантности есть пределы

Также было решено не говорить с людьми после наплыва в Литву нелегальных мигрантов. Правящие были не против, чтобы беженцы жили в центре города, среди наших жителей, рядом с учащимися, детьми. Недовольство народа сопровождалось высказыванием «мы не изменим своего решения». Жителей возмущают деньги, выделяемые на содержание беженцев. И снова происходит противостояние народа. Требуется быть терпимым? Но людям не разрешается говорить о проблемах, о том, с чем они не согласны, что им не нравится. Решения принимались в одностороннем порядке без консультации с жителями, что, на мой взгляд, опасно, потому что молчание порождает ненависть.

Нас всегда окружали инакомыслящие, разнообразные сексуальные меньшинства, но именно последние свои требования о терпимости перенесли в политическую повестку дня. Свобода слова оказалась в руках правящих, и все, кто думает иначе, должен держать свое мнение при себе, иначе ждут штрафы или другие средства, не позволяющие выражать свое мнение. Однако наказывают только тех, кто выступает против представителей сексуальных меньшинств. Штраф достигает до 2 тысяч евро. Слышали ли вы, что кого-то наказывали за высказывания против представителя традиционных ценностей?! Людей сталкивают, гнев поощряется.

Общество раскололи и столкнули и в контексте вакцинации против COVID-19. Все ли сделано, чтобы донести до людей важность вакцинации? Европейская договоренность по правам человека и добровольный характер вакцинации выражен в документе Парламентской ассамблеи Совета Европы, призывающем государства «обеспечить, чтобы вакцинация не была обязательной и никто не подвергался политическому, социальному или другому давлению с целью вакцинации». Кроме того, согласно европейским документам, необходимо «обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за того, что они не были вакцинированы в связи с потенциальным риском для здоровья или из-за того, что они не хотели вакцинироваться». Однако правительство Ингриды Шимоните делает обратное — силой пытается компенсировать неспособность просвещать и информировать людей.

Легко решаемых вопросов, особенно на такие злободневные темы, нет. О зрелости общества свидетельствует тот факт, что люди хотят дискутировать. Избегая дискуссий — становятся противниками. Важно помнить, что ни одна из спорящих сторон не является настолько авторитетной, чтобы иметь возможность грубо навязывать свое мнение или категоричное решение по тому или иному вопросу. Это и терпимость, и мудрость. Мы должны уважать друг друга, но не унижать или наказывать за иное мнение. Чтобы объяснить свои разные взгляды, принципы свободы слова и уважения друг к другу — должны стремиться договариваться, а не избегать каких-либо дискуссий. Но решения власти стали односторонними.

Слишком много ошибок было сделано правящими в общении с населением. Иоганн Вольфганг Гете сказал: «Каждый слышит только то, что понимает». Если правящие не попытаются поговорить с людьми, обсудить, прояснить ситуацию, выслушать их мнение, сообщить и найти решение, приемлемое для всех сторон, ничего не будет достигнуто. События возле Сейма это и показали — у толерантности есть пределы.

Года БУРОКЕНЕ, парламентарий, член фракции партии Литовский союз крестьян и зеленых