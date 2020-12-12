И. Удовицкий: санкции Литвы против «Беларуськалия» будут выгодны России и Германии

Литовский предприниматель Игорь Удовицкий, которому вместе с «Беларуськалием» принадлежит терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT), переваливающий в Клайпеде белорусские удобрения, заявил, что санкции в отношении этой белорусской госкомпании нанесли бы вред литовской экономики.

Крупнейший акционер BKT утверждает, что, если по просьбе белорусской оппозиции будут введены санкции в отношении «Беларуськалия», то это будет выгодно Германии, России, Канаде и другим странам, в которых есть производители удобрений, по его словам, это увеличит капитализацию предприятий этих государств на десятки миллиардов евро.

«Но готова ли Литва заплатить за успех других стран? Заплатить сотнями миллионов евро ежегодных потерь и тысячами уволенных работников порта, железной дороги, многих связанных предприятий? Готова ли Литва взять на себя ответственность за потерю средств к существованию десятков тысяч белорусских шахтеров и членов их семей? А — за сотни тысяч белорусских бюджетников, которые также живут за счет поступлений от экспорта белорусского калия?» – сказал И. Удовицкий BNS.