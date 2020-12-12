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И. Удовицкий: санкции Литвы против «Беларуськалия» будут выгодны России и Германии

завод Беларуськалий
kali.by

Литовский предприниматель Игорь Удовицкий, которому вместе с «Беларуськалием» принадлежит терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT), переваливающий в Клайпеде белорусские удобрения,  заявил, что санкции в отношении этой белорусской госкомпании нанесли бы вред литовской экономики. 

Крупнейший акционер  BKT утверждает, что, если по просьбе белорусской оппозиции будут введены санкции в отношении «Беларуськалия», то это будет выгодно Германии, России, Канаде и другим странам, в которых есть производители удобрений, по его словам, это увеличит капитализацию  предприятий этих государств на десятки миллиардов евро. 

«Но готова ли Литва заплатить за успех других стран? Заплатить сотнями миллионов евро ежегодных потерь и тысячами уволенных работников порта, железной дороги, многих связанных предприятий? Готова ли Литва взять на себя ответственность за потерю средств к существованию десятков тысяч белорусских шахтеров и членов их семей? А — за сотни тысяч белорусских бюджетников, которые также живут за счет поступлений от экспорта белорусского калия?» – сказал И. Удовицкий BNS.

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Он также отметил, что многие из тех, кто сегодня рассматривают возможности санкций в отношении «Беларуськалия» даже «не представляют себе цену того, о чем они рассуждают». 

«Думаю, уверен, — после детального исследования масштабности и значимости этого бизнеса, важности его для Литвы, вопрос санкций перестанет быть актуальным», – считает И. Удовицкий.

По его словам, «Беларуськалий» экспортирует удобрения через Литву в течение 20 лет «в тяжелой  конкурентной борьбе с другими портами и странами». 

«Я противник санкций. Работая с Беларуськалием уже 28 лет, видел  многие ситуации, ситуация с санкциями также не нова. Ранее Литва во всех  случаях всегда занимала совершенно определенную позицию – санкции вредны. Так было, например, в 2011 году, когда именно Литва, Латвия и Словакия  заблокировали подобные санкции» – пояснил предприниматель. 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений «Беларуськалий», если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко. 

В интервью BNS С. Тихановская подтвердила, что предлагала представителям литовской власти пересмотреть условия транзита, если «Беларуськалий» будет продолжать репрессии против работников по политическим причинам. 

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