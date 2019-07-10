ИАЭС продлила срок конкурса подряда на строительство могильника отходов

ФотоBFL/Томаса Лукшиса

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Не действующая уже десять лет и находящаяся в процессе закрытия Игналинская АЭС (ИАЭС) продлила конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника для радиоактивных отходов (проект B25-2) стоимостью примерно 100 млн евро.

Конкурс должен был завершиться во вторник, однако, по словам главы службы коммуникации ИАЭС Натальи Сурвилы-Глебовой, поставщики задали много вопросов, поэтому срок подачи предложения продлен до 23 августа.

Победитель конкурса к 2023-2024 году должен будет построить и оборудовать два железобетонных модуля, в которых смогут храниться до 70 тыс. кубометров обработанных радиоактивных отходов, упакованных в бетонные контейнеры. Эти отходы будут свозиться до 2038 года, когда ИАЭС будет окончательно демонтирована.

Проект B25/1

В будущем, если потребуется, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вместить около 100 тыс. кубометров упаковок отходов.

Конкурс по строительству хранилища важен с точки зрения национальной безопасности. Поэтому будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Так попытаются избежать ситуации, когда на конкурсах дорогостоящих проектов закрытия ИАЭС победила германская компания Nukem, позднее перешедшая в управление «Атомстройэкспорта», являющейся дочерней компанией российского «Росатома».

В прошлом году министр энергетики Жигимантас Вайчюнас приглашал для участия в будущем конкурсе японские корпорации Hitachi и Toshiba, а также крупные европейские энергокомпании. Он отмечал, что хочет заинтересовать как можно больше мировых компаний, чтобы конкуренция была выше.

Строительство могильника будет финансироваться за счет средств Евросоюза, выделенных на закрытие ИАЭС.

BNS