ИАЭС третий раз объявит конкурс подрядчика проекта могильника стоимостью 100 млн евро

Nuotrauka BFL/Kęstutis Vanagas

Не действующая уже 10 лет и находящаяся в процессе закрытия Игналинская АЭС (ИАЭС) на прошлой неделе отклонила все три предложения потенциальных подрядчиков на конкурсе проекта поверхностного могильника для радиоактивных отходов предварительной стоимостью 100 млн евро.

Как утверждает ИАЭС, предложения отклонены из-за слишком высокой цены, в ближайшее время конкурс планируется объявить снова.

ИАЭС уже один раз прекращала эту закупку — первый конкурс был объявлен в марте прошлого года, однако в августе Служба конкурсных закупок обязала его прекратить. Служба сочла, что во время конкурса были изменены его условия, а это могло повлиять на предложения поставщиков, поэтому пришлось объявить новый конкурс. Второй раз конкурс был объявлен в марте этого года.

Победитель конкурса должен будет до 2023-2024 года рядом с территорией ИАЭС построить два железобетонных модуля – в них можно будет разместить около 70 тыс. кубометров упакованных в бетонные контейнеры радиоактивных отходов. Отходы будут размещаться в могильнике до 2038 года, за период до полного закрытия станции должны быть захоронены все радиоактивные отходы.

Могильник спроектировал за 10,5 млн евро консорцием компании Specialus montazas-NTP, а технический надзор за строительством за 1,15 млн евро (с НДС) будет осуществлять дочернее предприятие Kelvista компании Kelprojektas.

Проект финансируется на средства программы закрытия ИАЭС Евросоюза.