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TOP,Новости,Общество,Политика

ИАПЛ-СХС обвиняет президентуру в настраивании общественности против поляков

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Партнер правящей коалиции  Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении нацменьшинств. 

Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия. 

«Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений», – говорится в заявлении партии.

«Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств», – отметила партия.

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В заявлении партии нет прямых обвинений самому Г. Науседе, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.

В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что «фон дискуссий» по Я. Наркевичу «становится походим на дискриминацию по национальному признаку». 

В ближайшем номере «Литовский курьер» читайте официальное сообщение Избирательной акции поляков Литвы для СМИ.

С.Сквярнялис: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку

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