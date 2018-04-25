ИАПЛ-СХС остается при своем варианте налогообложения банков

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«Мы придерживаемся своего варианта налогообложения банковского имущества. На наш взгляд, предлагаемый новый вариант не соответствует сегодняшним реалиям, так как, согласно подсчетам, в бюджет будет собрано в три раза меньше денег по сравнению с предлагаемым нами вариантом», – сказал Збигнев Единский на пресс-конференции в Сейме Литвы, посвященной блокированию введения банковского налога, предлагаемого Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христианских семей.

По словам З. Единского, представители оппозиции в Сейме зарегистрировали альтернативный проект налогообложения банков, цель которого – увеличить налог на банковскую прибыль, передает L24.lt. Но он не понимает, почему проект банковского налога, предложенный ИАПЛ-СХС, подвергся резкой критике со стороны оппозиции, особенно представителей партии консерваторов.

З. Единский отметил, что представители оппозиции с одной стороны критикуют бюджет на следующий год из-за того, что в бюджете слишком мало денег, но с другой стороны не предлагают, откуда можно привлечь дополнительные средства.

«Проект, предложенный фракцией ИАПЛ-СХС, увеличит доходы бюджета до 60 млн евро», – подчеркнул З.Единский, добавив, что предложенный оппозицией вариант банковского налогообложения принесет бюджету всего 20 млн евро.

По его словам, налогообложение прибыли не имеет смысла, потому что «экономисты хорошо знают, как уменьшить прибыль».

Политик отметил, что в 2011 году действовавшие в Литве скандинавские коммерческие банки использовали следующую схему – они брали кредиты у своих иностранных предприятий под огромные проценты, а затем уменьшали свою прибыль, выплачивая «смешные суммы» в государственный бюджет. «Например, в 2011 году Swedbank перечислил в бюджет около 3000 литов», – сказал З. Единский.

З. Единский ответил на упреки оппозиции по поводу отказа комитета Сейма по бюджету обратиться за консультацией в Европейский центральный банк, хотя это предусматривает соглашение с ЕС, цитируя слова главы Банка Литвы Витаса Василяускаса, который, будучи в Сейме, ответил на это замечание: «Каких-либо последствий, определенных санкций или еще чего-либо, без сомнения, не будет, потому что это прерогатива государства».

По словам З. Единского, часто используемый аргумент, что якобы налогообложение банков ляжет на плечи граждан, не выдерживает никакой критики, поскольку пытающиеся спекулировать на эту тему говорят, что из-за банковского налога банки будут повышать процентные ставки на 4%, но, согласно данным Банка Литвы, увеличение составит от 0,02 до 0,5%.

«Согласно прошлогодним данным, работающие в Литве банки заработали чистую прибыль в размере 350 млн евро, а треть была взята в качестве дивидендов. Почему оппозиция, консерваторы не хотят обратить на это внимание и выступают против введения налога?» – спрашивает З. Единский.

«Или нет доверия экономистам Банка Литвы? Является ли это своего рода шантажом, запугиванием граждан, чтобы банковский налог не был принят?» – говорит политик.

По его словам, в 21 стране Европейского союза действуют законы о налогообложении банков, аналогичные предложенному ИАПЛ-СХС.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что из-за законопроекта о банковском налогообложении чувствуется значительное давление на правящую коалицию, особенно на крупнейшую партию в коалиции. З. Единский подчеркнул, что ИАПЛ-СХС и дальше будет стремиться к тому, чтобы был принят предлагаемый ею законопроект о налогообложении банков.

«Мы считаем, что наш проект является наиболее подходящим. Мы будем стараться, чтобы он был принят», – подчеркнул депутат.

Напомним, что проект закона, предложенный ИАПЛ-СХС, предусматривает со следующего года введение налогообложения имущества участников финансового рынка, если стоимость активов этих налогоплательщиков превышает фиксированную сумму (300 млн евро). Это имущество облагалось бы налогом по месячному тарифу 0,03%.

Збигнев ЕДИНСКИЙ, депутат, член фракции ИАПЛ-СХС в Сейме Литвы