IATA требует отменить запрет на полеты над Беларусью

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) осудили решение Европейского агентства по авиабезопасности (EASA), которое после инцидента с Ryanair запретило европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз IATA.
В Ассоциации призвали разделять политику и вопросы авиационной безопасности.
«Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала провести независимое расследование. Запрет европейских самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством … — это также политизация авиационной безопасности …», — заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.
Он также подчеркнул, что EASA должна отменить запрет.
Напомним, с 5 июня начнет действовать запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Такое решение приняли послы Евросоюза.korrespondent.net