IATA требует отменить запрет на полеты над Беларусью

«Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала провести независимое расследование. Запрет европейских самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством … — это также политизация авиационной безопасности …», — заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.

Он также подчеркнул, что EASA должна отменить запрет.

Напомним, с 5 июня начнет действовать запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Такое решение приняли послы Евросоюза.