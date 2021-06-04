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IATA требует отменить запрет на полеты над Беларусью

Фото sumin.lrv.lt

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) осудили решение Европейского агентства по авиабезопасности (EASA), которое после инцидента с Ryanair запретило европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз IATA.

В Ассоциации призвали разделять политику и вопросы авиационной безопасности.

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«Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала провести независимое расследование. Запрет европейских самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством … — это также политизация авиационной безопасности …», — заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.

Он также подчеркнул, что EASA должна отменить запрет.

Напомним, с 5 июня начнет действовать запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Такое решение приняли послы Евросоюза. 

korrespondent.net

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