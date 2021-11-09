ICAO отложила рассмотрение отчета по инциденту с Ryanair до января 2022 года

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Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) принял решение отложить рассмотрение отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair до января 2022 года, в том числе из-за объема полученной информации. Об этом организация сообщила во вторник, сообщает ТАСС.

«Совет ICAO согласился отложить рассмотрение отчета о расследовании [ситуации с] рейсом Ryanair FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года, в основном из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных уточнений», — говорится в публикации ICAO в Twitter.

Изначально ICAO планировала рассмотреть итоговый отчет об инциденте 12 ноября при условии наличия всей необходимой информации.

После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика «Белавиа».