ICAO соберется на срочное заседание из-за перехвата самолета

Международная организация гражданской авиации (ICAO) назначила на четверг, 27 мая, экстренное заседание из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Беларуси. Об этом пресс-служба организации в понедельник, 24 мая, объявила на странице в Twitter.
Отмечается, что заседание было созвано главой Совета ICAO.
«Глава Совета ICAO назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ICAO на 27 мая по поводу инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее в ICAO в ответ на призывы запретить полеты над Беларусью заявили, что не имеют соответствующих полномочий.
Однако ряд авиакомпаний стал летать в обход Беларуси. Также Литва запретила авиасообщение через Беларусь.korrespondent.net