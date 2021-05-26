ICAO соберется на срочное заседание из-за перехвата самолета

«Глава Совета ICAO назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ICAO на 27 мая по поводу инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее в ICAO в ответ на призывы запретить полеты над Беларусью заявили, что не имеют соответствующих полномочий.

Однако ряд авиакомпаний стал летать в обход Беларуси. Также Литва запретила авиасообщение через Беларусь.