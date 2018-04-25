Idavang: развитие в Литве ограничивают правовые требования

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Крупнейшая в Литве свиноводческая компания датского капитала Idavang не рассчитывает на развитие в Литве.

Хотя пандемия коронавируса заставила много говорить об укреплении местного производства и обеспечения сырьем, удовлетворять потребности рынка компании не позволяют правовые условия, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Мы могли бы вырастить необходимое количество сырья, но произвести планирование территорий, оценку воздействия на окружающую среду практически невозможно, и я не считаю, что кто-то сейчас за это возьмется», — сказал газете гендиректор Idavang Саулюс Леонавичюс.

По его словам, бюрократические процедуры, необходимые для начала строительства новой фермы, просто чересчур сложны, чтобы компания стала этим заниматься.

BNS напоминает, что у Idavang в Литве 13 свиноводческих комплексом в Паневежском, Игналинском, Кельмеском, Пасвальском, Пакруойском, Акмянском, Радвилишкском, Йонишкском, Калварийском и Шакяйском районах.