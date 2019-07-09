Идеи для Лукишкской тюрьмы – центр стартапов, туристический объект, гостиница

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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На месте закрытой в начале июля Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюсе может появиться центр стартапов, туристический объект или гостиница.

Такие идеи доминировали на дискуссии политиков, предпринимателей и общественников в тюремной церкви во вторник.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс призвал использовать это пространство как можно скорее.

По его словам, это должно быть открытое для всех пространство.

Комплекс шести зданий на территории два гектара находится вблизи государственных ведомств, таких, как Верховный суд Литвы, МИД, сейм.

Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс сказал, что бывшая Лукишкская тюрьма может стать популярным туристическим пространством, здесь может появиться место для мастерских стартапов и пятизвездочный отель.

«Пятизвездочный отель даже не был бы уникальным. В Турции, Финляндии, других государствах есть пятизвездочные отели в тюрьмах», – сказал В. Синкявичюс.

По его словам, сохранившиеся здания нужно менять как можно меньше, а это «поможет обрести иной Вильнюс».

После закрытия Лукишкской тюрьмы здесь проводятся экскурсии.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что сначала нужно снести тюремный забор, хотя он и находится под охраной как объект культурного наследия.

Он тоже рассуждал об идеях создать здесь отель, культурное пространство или пространство для экономической деятельности и утверждал, что комплекс зданий мог бы перенять муниципалитет.

Глава Департамента культурного наследия Видмантас Безарас сказал, что еще предстоит оценить, как можно будет обустроить эту территорию.

«Мы можем изучить и тогда общество должно определиться, какую часть следует сохранить как эталон, не трогать, какую можно менять и какую можно будет снести», – сказал В. Безарас.

Последние арестованные и осужденные были вывезены из Лукишкской тюрьмы в конце июня. За период с начала января в общей сложности отсюда выселено почти 600 человек.

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