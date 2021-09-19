Идеи молодоженам

Нынешним летом Вильнюс предложил молодым парам еще больше вариантов для проведения церемонии бракосочетания на открытых пространствах, в том числе в Бернардинском саду, в саду Реформаторов.
Чаще всего молодые люди, стремящиеся найти альтернативу Дворцу бракосочетания, заключают брак в Вильнюсской ратуше, Ботаническом саду, Вяркяйском дворце, музеях, во двориках, на террасах и в холлах гостиниц и ресторанов. «Обращаясь к нам, молодые люди часто спрашивают, какие места мы можем предложить для регистрации брака. Теперь, помимо мест, которые чаще всего выбирают молодые, мы можем предложить и другие открытые пространства», – отметила заведующая отделом регистрации актов гражданского состояния Вильнюсского городского самоуправления Иоланта Кузьмене.
В окружении зелени под открытым небом молодые люди смогут поклясться друг другу в вечной любви. Место для хранения документов и государственной атрибутики будет подготовлено заранее. Молодым останется позаботиться о хорошем настроении и музыкальном сопровождении или о других сюрпризах по их желанию.
По словам Я. Кузьмене, обновился и интерьер Дворца бракосочетания. Кроме того, чтобы регистрация брака соответствовала ожиданиям молодоженов и стала церемонией их мечты, для молодых была подготовлена памятка, предлагающая идеи, которые сделают церемонию более индивидуальной и проникновенной.
Все больше жителей Вильнюса выбирают открытое пространство для свадебной церемонии. С начала лета только на площади возле Дворца бракосочетаний заключили брак 15 пар, в Бернардинском саду — 5 пар. По данным отдела метрикации, 173 брака зарегистрировано на месте, выбранном молодыми, и ожидается, что в сентябре и октябре количество браков увеличится еще на полсотни. В 2019 г. в специально выбранном месте поженилась 261 пара, в 2020 году — 237 пар.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt