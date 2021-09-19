Идеи молодоженам

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Нынешним летом Вильнюс предложил молодым парам еще больше вариантов для проведения церемонии бракосочетания на открытых пространствах, в том числе в Бернардинском саду, в саду Реформаторов.

Чаще всего молодые люди, стремящиеся найти альтернативу Дворцу бракосочетания, заключают брак в Вильнюсской ратуше, Ботаническом саду, Вяркяйском дворце, музеях, во двориках, на террасах и в холлах гостиниц и ресторанов. «Обращаясь к нам, молодые люди часто спрашивают, какие места мы можем предложить для регистрации брака. Теперь, помимо мест, которые чаще всего выбирают молодые, мы можем предложить и другие открытые пространства», – отметила заведующая отделом регистрации актов гражданского состояния Вильнюсского городского самоуправления Иоланта Кузьмене.

В окружении зелени под открытым небом молодые люди смогут поклясться друг другу в вечной любви. Место для хранения документов и государственной атрибутики будет подготовлено заранее. Молодым останется позаботиться о хорошем настроении и музыкальном сопровождении или о других сюрпризах по их желанию.