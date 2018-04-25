Идет подготовка к оборудованию новых депо Rail Baltica

Nuotrauka litrail.lt

Начинается подготовка к территориальному планированию новых депо проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, сообщили Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги). Новые депо планируется оборудовать к 2026 году.

Литовская компания Atamis почти за 314 тыс. евро подберет оптимальные решения для создания депо и необходимые для этого территории. Дочернее предприятие Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura (LTG Infra), Министерство коммуникаций и транспорта и Atamis подписали соответствующий договор.

Глава Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис сообщил, что с началом деятельности Rail Balticai инфраструктура в Литве значительно расширится, повысится и интенсивность движения поездов.

«Поэтому для надзора потребуется больше внимания и мощностей. Очевидно, что имеющихся депо не будет достаточно, поэтому мы должны подготовиться и оборудовать новые», – отметил К. Санковскис в пресс-релизе.

На первом этапе будут подготовлены альтернативы оборудования не менее четырех депо и связанных с ними объектов (железной дороги, зданий, строений и оборудования).

Проект будет финансироваться на средства ЕС, госбюджета и Lietuvos gelezinkeliai.

Общая протяженность железной дороги Rail Baltica по трем государствам составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии через Ригу, в Эстонии через Пярну и Таллин. Завершить строительство планируется до 2026 года.