default image
Идет подготовка к оборудованию новых депо Rail Baltica

Подробнее...
default image
В ЕС установили правила трансграничных поездок

Подробнее...
default image
Ограничивается производство электроэнергии на Каунасской ГЭС

Подробнее...
default image
Ирландия опубликовала «зеленый список» безопасных стран

Подробнее...
default image
В адрес Veolia и Icor – новый иск на 240 млн евро

Подробнее...
default image
ВОЗ не рекомендует ходить в ночные клубы

Подробнее...
default image
За карантин обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году

Подробнее...
default image
Несмотря на рост случаев COVID-19 в Литве, обстоятельства заражения ясны

Подробнее...
default image
В Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз

Подробнее...
default image
В. Янулявичюс надеется, что Кабмин будет консультироваться по помощи ЕС

Подробнее...
default image
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Подробнее...
default image
Гондольеры Венеции добились уменьшения количества людей в лодках

Подробнее...
default image
Отношение к финпомощи ЕС закрытию Игналинской АЭС у формирующих энергетическую политику сдержанное

Подробнее...
default image
Гренландцы проголосовали за сохранение скандальной статуи колонизатора

Подробнее...
default image
Idavang: развитие в Литве ограничивают правовые требования

Подробнее...
default image
Uber запустит сервис речного такси в Лондоне

Подробнее...
default image
Г.Науседа надеется, что соглашение ЕС по помощи будет ратифицировано в сейме осенью

Подробнее...
default image
Увольняются педагоги

Подробнее...
default image
Продажи автомобилей

Подробнее...
default image
Отдохнуть за 200 евро

Подробнее...
default image
Демографический кризис

Подробнее...
default image
Одноразовые выплаты на детей

Подробнее...
default image
В Грюнвальдской битве победила общность народов

Подробнее...
default image
«Миссия: чистое лето»

Подробнее...
default image
Экономика растет вместе с ценами

Подробнее...
default image
Снизилась базовая цена тепловой энергии

Подробнее...
default image
Отказаться от пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
Коронавирус: группы риска

Подробнее...
default image
Коронавирус находит лазейки

Подробнее...
default image
Исторический «небоскреб» передан городу

Подробнее...
default image
Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков

Подробнее...
default image
Преподобномученики Антоний Супрасльский и Павел Виленский

Подробнее...
default image
Альтернативы тюремному заключению

Подробнее...
default image
Литва в числе лидеров по неравенству доходов

Подробнее...
default image
Общественный транспорт столицы

Подробнее...
default image
Тенденции расхода питьевой воды

Подробнее...
default image
Очереди в детсад

Подробнее...
default image
Безумные приключения на Карибах

Подробнее...
default image
Наш малыш

Подробнее...
default image
Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют

Подробнее...
TOP,Новости,Транспорт

Идет подготовка к оборудованию новых депо Rail Baltica

Nuotrauka litrail.lt

Начинается подготовка к территориальному планированию новых депо проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, сообщили Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги). Новые депо планируется оборудовать к 2026 году.

Литовская компания Atamis почти за 314 тыс. евро подберет оптимальные решения для создания депо и необходимые для этого территории. Дочернее предприятие Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura (LTG Infra), Министерство коммуникаций и транспорта и Atamis подписали соответствующий договор.

Глава Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис сообщил, что с началом деятельности Rail Balticai инфраструктура в Литве значительно расширится, повысится и интенсивность движения поездов.

«Поэтому для надзора потребуется больше внимания и мощностей. Очевидно, что имеющихся депо не будет достаточно, поэтому мы должны подготовиться и оборудовать новые», – отметил К. Санковскис в пресс-релизе.

На первом этапе будут подготовлены альтернативы оборудования  не менее четырех депо и связанных с ними объектов (железной дороги, зданий, строений и оборудования). 

Проект будет финансироваться на средства ЕС, госбюджета и Lietuvos gelezinkeliai. 

Общая протяженность железной дороги Rail Baltica по трем государствам составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии через Ригу, в Эстонии через Пярну и Таллин. Завершить строительство планируется до 2026 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.