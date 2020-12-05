Идет проверка китайской компании участвующей в конкурсе аэропортов

А. Мачюлис сказал, что не может раскрыть, означает ли просьба Lietuvos oro uostai проверить Nuctech, что это предприятие претендует стать победителем закупку.

Прогнозировать, как долго будет производиться эта проверка, он не взялся.

С просьбой проверить, не представляет ли желание китайской государственной компании Nuctech оборудовать рентгеновскую проверку в аэропортах Литвы угрозы для национальной безопасности, в пятницу обратился в правительственную комиссию и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Касчюнас.

По словам А. Мачюлиса, предоставленная Л. Касчюнасом информация будет использована во время оценки китайской компании.

Как утверждает Л. Касчюнас, оборудование Nuctech для рентгеновской проверки в аэропортах может собирать данные о пассажирах и багаже, которые, в соответствии с китайскими законами, будет доступно службам разведки и безопасности Китая. В письме политика упоминаются сообщения СМИ об обвинениях в адрес представителей Nuctech в подкупе в Намибии и Тайване, а также предупреждения от США.

По словам Л. Касчюнаса, информация о планах предприятий в аэропортах Литвы он получил от европарламентариев.

Согласно закону, управляющая международными аэропортами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды компания Lietuvos oro uostai значится в списке предприятий, важных для обеспечения нацбезопасности Литвы.