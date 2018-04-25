Ignitis gamyba выплатит дивиденды на 36,288 млн евро

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Контролируемая энергетическим холдингом Ignitis grupe компания Ignitis gamyba, получившая в прошлом году 42,792 млн евро чистой прибыли, выплатит акционерам за второе полугодие 36,288 млн евро дивидендов, или по 5,6 цента за акцию.

Выплата дивидендов была одобрена на собрании акционеров 30 апреля, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

57,795 млн евро не распределенной прибыли перенесены на следующий финансовый год.

В прошлом году чистая прибыль Ignitis gamyba была на 23,4% больше, чем в 2018 году (34,664 млн евро), доходы компании в прошлом году выросли на 5,6% до 145,504 млн евро.