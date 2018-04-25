Ignitis grupe инициирует обязательный выкуп акций ESO и Ignitis gamyba

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Государственная энергетическая группа Ignitis grupe, которая готовится к первичному размещению акцию (IPO), в среду завершила проведение в жизнь официальных предложений скупить оставшиеся акции дочерних предприятий Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis gamyba, а также инициирует обязательный выкуп оставшихся акций этих предприятий.

Компания планирует в ближайшее время обратиться в Надзорную службу Банка Литвы (БЛ, Центробанк) с просьбой согласовать цены обязательного выкупа акций, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Цены обязательного выкупа акций на согласование Ignitis grupe планирует представить такие же, какие были заплачены во время официальных предложений. За одну акцию ESO намечается предложить цену 0,88 евро, за одну акцию Ignitis gamyba — 0,64 евро.

Во время официальных предложений Ignitis grupe скупила 2,73% акций ESO и 0,47% акций Ignitis gamyba, за которые она заплатила 21,455 млн евро и 1,945 млн евро соответственно.

Акции ESO и Ignitis gamyba снимаются с листинга на бирже, осенью планируется провести IPO Ignitis grupe.

Ignitis grupe до этого времени принадлежало 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.