Ignitis grupe купит за 50 млн евро в Польше проекты парков солнечных батарей

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Контролируемая государством Ignitis grupe купит в Польше компании, развивающие проекты парков солнечных батарей. Предварительная сумма инвестиций составит около 50 млн евро.

С одобрения правления группы ее дочернее предприятие Ignitis renewables в ближайшее время приобретет по условному договору 100% акций польских компаний, сообщила Ignitis grupė.

Проекты, которые будут куплены, находятся на разной стадии развития, планирующееся начало их деятельности – 2022-2023 годы. Парки будут получат доходы по тарифу, полученному на поощрительном аукционе Польши (contract for difference, CfD) или по долгосрочным договорам о закупках электроэнергии (power purchase agreement, PPA).

Сделка будет зависеть от условий, включая обязательство продавца развивать, построить, обеспечить CfD или PPA и подготовить парки к началу деятельности. От достижения уровня развития и полученного CfD будет зависеть и цена приобретения.

Ignitis renewables сейчас управляет в Польше компанией Pomerania Wind Farm, которая развивает парк Померанский ветрогенераторов мощностью 94 мегаватт, а также приобретенным в сентябре прошлого года портфелем солнечных парков.

В августе предприятие Ignitis renewables подписало договоры о приобретении 100% акций трех латвийских компаний, развивающих три парка ветроустановок. В Эстонии Ignitis grupe контролирует парк ветрогенераторов на суше мощностью 18 мегаватт.