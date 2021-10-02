Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Контролируемая государством энергетическая группа Ignitis grupe выплатит за первое полугодие 43,75 млн евро дивидендов.

Такое решение принято на состоявшемся 27 сентября собрании акционеров, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Сумма дивидендов на одну акцию составляет 0,589 евро, однако она может увеличиться до 0,599 евро, если до 11 октября, которое является днем учета прав акционеров, Ignitis grupe приобретет максимальное выпускаемое количество своих акций – 1,243 млн единиц. Если приобретенное компанией количество акций будет меньше, пропорционально уменьшится и максимальный размер дивидендов, приходящихся на одну акцию.

За 2020 год Ignitis grupe тоже платила дивиденды дважды. За первое полугодие прошлого года на дивиденды было выделено 42 млн евро, за второе полугодие – еще 43 млн евро.

В первом полугодии этого года Ignitis grupe получила 123,938 млн евро неконсолидированных доходов (из них 122,32 млн евро составили доходы от дивидендов) и заработала 120,542 млн евро неконсолидированной чистой прибыли – на 17,6% и на 23,6% больше, чем в январе-июне 2020 года.

Консолидированная выручка контролируемых Ignitis grupe предприятий в этом году по сравнению с первым полугодием 2020 года увеличилась на 24,9% до 738,149 млн евро, однако консолидированная чистая прибыль упала на 32,1% до 48,837 млн евро. Как утверждает компания, скорректированная чистая прибыль группы в этом году увеличилась на 42,3% до 77,7 млн евро.

Акции Ignitis grupe котируются в Официальном списке биржи.