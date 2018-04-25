Ignitis предлагает жителям уже второй проект солнечной электростанции

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Государственная энергетическая группа Ignitis grupe предложила жителям Литвы приобрести мощности в уже втором проекте удаленных солнечных электростанций – на этот раз установка будет оборудована в Лаздийском районе, что на границе с Польшей.

«Популярность первого предложенного на платформе Ignitis saules parkai («Солнечные парки Ignitis») проекта солнечных электростанций показала, что число желающих стать производящими потребителями в Литве по-прежнему превышает ожидания. Первый проект был распродан быстрее, чем за два дня, подобного успеха и интереса мы ожидаем и на этот раз», – сказал для пресс-релиза глава Ignitis Дарюс Монтвила.

Электроэнергию на новой электростанции с 2021 года будут вырабатывать 4774 солнечных модуля, общая мощность которых составит порядка 1,6 мегаватта. Один инсталлированный киловатт за год произведет около 1,05 мегаватт-часов электроэнергии или 37 гигаватт-часов в год, когда будет действовать установка.

Платформа Ignitis saules parkai — первая в мире, доступная всем домохозяйствам страны.

По данным Министерства энергетики, в Литве уже около 3,1 тыс. производящих потребителей, их общая мощность достигает 27,1 мегаватта.