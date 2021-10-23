Ignitis хранит газ в Инчукалнском хранилище — Д. Крейвис

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Государственных энергохолдинг Ignitis хранит газ в латвийском Инчукалнском подземном газохранилище, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. В конце сентября он заявил, что Ignitis не хранит газ там.

Д. Крейвис подчеркнул, что Ignitis обязан предоставить Клайпедскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ) четыре судна в год.

В сентябре он объяснял по-другому — что ни одно литовское предприятие не хранило газ в Инчукалнском хранилище из-за высоких цен.

Литва обеспечивает себя газом из нескольких источников — через Клайпедский терминал СПГ, через Инчукалнское хранилище и с газопровода из России через Беларусь.